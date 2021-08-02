Триває реконструкція ділянки бульвару Слави

Реконструюють та роблять безпечнішою ділянку від бульвару Слави до житлового масиву Перемога-6. Зараз там активно працюють комунальники. Обіцяють також замінити все освітлення. І пустити тролейбус № 12 до кінця проспекту Героїв. За прогнозами, це станеться вже у вересні, на День міста. Як втілюється проєкт з реконструкції – дивіться далі.

Ділянка довжиною у понад тисячу метрів. З кожним днем вона перевтілюється у більш комфортну та сучасну магістраль. Повністю замінюють бордюри, роблять кишені для транспорту. Обіцяють 14 острівків безпеки всередині дороги – це для зручності пішоходів. А також розмітку з підвищеним світловідбиттям. Зараз тривають підготовчі роботи по заміні асфальту.

Впродовж всієї ділянки також проводять повну заміну освітлення. Тут будуть нові більш ощадні та ефективні світильники.

Ну і головним подарунком для мешканців п’ятого та шостого масивів Перемога стане тролейбусна лінія, яку продовжили до кінця проспекту Героїв. Для цього замінили електромережу та модернізували дві підстанції. Ними можна управляти дистанційно. Вони повністю відповідають вимогам безпеки.

Нові трансформатори дають в рази більше потужності. І дозволяють одночасно виводити певну кількість електротранспорту.

Повний рух транспорту на проспекті Героїв буде відновлено на початку вересня.