Новоолександрівський кромлех планують перетворити на туристичну перлину

На Дніпропетровщині вирішують долю новоолександрівського кромлеха – величної знахідки часів мідної доби. Нагадаємо, курган віком понад 5 тисяч років відшукали археологи 3 місяці тому – під час забудови елітної частини селища. Чи залишиться споруда на місці? Відповідь вже знає наш Владислав Авдієнко.

Він старший за британський Стоунхендж та навіть єгипетські піраміди! Новоолександрівський кромлех – це стародавнє поховання, оточене величезними кам’яними брилами.

Дмитро Тесленко – один з археологів-дослідників кургану – пояснює: каміння – то підпірні стіни масивної ґрунтової конструкції. Таких брил тут понад 60. А їхня загальна вага близько 70 тонн. Усе це сюди доправляли з річок.

Скоріш за все, курган збудували скотарі-кочівники – плем’я, що тисячі років тому подорожувало Україною й розводило рогату худобу. І, хоч всередині знайшли аж 27 поховань, дослідники впевнені: кромлех звели для однієї людини. Дуже значущої.

Над дослідженням кургану археологи працювали майже 3 місяці. Наразі ж всі роботи завершені, знахідки вивезені – й час вирішувати долю самого кургану. Очільник експедиції впевнений: кромлех має залишитися на місці.

Але чи вдасться зберегти унікальну археологічну знахідку посеред елітного селища? Ціни на ділянку в Новоолександрівці від 30 до 100 тисяч доларів! В управлінні культури облдержадміністрації заспокоюють: наразі ділянка знаходиться в комунальній власності. Й у приватні руки не потрапить.

У селищній раді Новоолександрівки появі кромлеху радіють й планують перетворити місце на справжню туристичну перлину. Рішення вже ухвалили.

Що там й казати: місце вже приваблює охочих поглянути на стародавню святиню. Ця родина, приміром, приїхала з Микільського на Дніпрі. Фотографуються та діляться враженнями.

Наразі в сільраді чекають, поки археологи остаточно задокументують пам’ятку. І тоді обіцяють розпочати роботи з облаштування музейного комплексу. Їх погодились профінансувати меценати.