Товариським матчем у селі Придніпровському відкрили щойно збудований стадіон

Довгоочікуване відкриття! У селі Придніпровське, Нікопольського району, повним ходом функціонує нове футбольне поле! На арені вже навіть встигли провести товариський матч. Гравці стадіоном задоволені, оскільки раніше на його місці був звичайний пустир. Як пройшло відкриття дивіться у наступному сюжеті.

Товариським матчем у Придніпровському, Нікопольського району відкривали щойно збудований стадіон! Підлітки про нову арену відгукуються позитивно та кажуть, що довго на неї чекали. Оскільки раніше на цьому місці був звичайний пустир.

Футбольне поле випробовували гравці Червоногригорівської громади та збірної Дніпропетровської облдержадміністрації.

На стадіоні обладнане повнорозмірне футбольне поле, бігові доріжки, та криті трибуни які розраховані на 300 глядачів. Є навіть електронне табло. Поруч з ареною — адмінкорпус. Його звели за технологіями енергоощадження.

Стадіон звели за програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».