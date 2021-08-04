У Кам’янському продовжують поповнювати комунальний автопарк

На маршрути міста вийшли ще 8 нових автобусів. Це машини великої пасажиромісткості. В мерії обіцяють, це не останній рухомий склад, в поточному році планують закупити ще декілька одиниць.

Пан Валерій за кермом автобусів понад 20 років. Пасажирів перевозив і в мікроавтобусах, і в більш габаритних автомобілях. Новими машинами задоволений. Мовляв, це зовсім інші умови. У такому транспорті буде комфортніше пасажирам і водію.

8 нових автобусів Isuzu-Ataman презентували на головній площі Кам’янського. Міським голова Андрій Білоусов особисто оглянув транспорт, який закупили для городян.

В місті вже їздить рухомий склад марки Isuzu-Ataman, і він зарекомендував себе, як надійний та зручний.

Кожен автобус розрахований на 52 місця. Раніше маршрути №№8 та 24 , якими курсуватимуть нові автівки, обслуговував приватний перевізник. Це були виключно мікроавтобуси. Тепер на цих напрямках їздитиме комунальний транспорт великої місткості.

Оновлення рухомого складу комунального автопарку відбувається коштом міського бюджету. В планах закупити ще 4 нові автобуси. Здебільшого для перевезення учнів з віддаленого приватного сектору. Транспорт заклади отримують до початку навчального року.