На Січеславській Набережній презентували 200 метрів велодоріжки

Велосипедистів більшає, інфраструктура для них теж розвивається. Першою ластівкою була смуга на набережній в районі житлового масиву Перемога. Тепер почали будувати велодоріжку на Січеславській Набережній. Поки це лише дві сотні метрів, але надалі обіцяють цілу мережу, яка охопить центральну частину міста.

Максим Семенов із велосипедом із самого дитинства. Двоколісним їздить набагато частіше, ніж власним авто – корисніше для здоров’я і в заторах можна не стояти. Одна біда – в Дніпрі, як і в більшості інших українських міст, немає повноцінної велоінфраструктури.

Поки ж володарі двоколісних викручуються як можуть. Одні для пересування використовують пішохідні тротуари, інші проїзду частину. Однак деякі зрушення все ж є. На Січеславській Набережній будують велодоріжку від центру до парку Шевченка.

Протяжність велодоріжки на цій ділянці дві сотні метрів. За габаритами вона відповідає державним нормам.

Це перший етап проєкту. Наступні також стосуватимуться центральної частини міста ближче до Набережної.

На цій ділянці з’явиться також розмітка та стовпчики, аби не заїжджали автомобілі. Любителі двоколісних тим часом мріють, що Дніпро перетвориться на безпечне для велосипедистів місто. І стане схожим хоча б на польські громади.