Почали ремонтувати найдовшу вулицю Павлограду

Найдовшу та одну з головних вулиць Павлограду – Дніпровську – нарешті почали ремонтувати. Після оновлення вона стане частиною національної «Дороги Єдності» М-30 Стрий-Ізварине. Яка зв’яже між собою захід та схід нашої країни. Подробиці далі.

Останній раз вулиця Дніпровська бачила новий асфальт понад 15 років тому. Дорожнє покриття за цей час зносилося.

Нині роботи на етапі фрезерування. Знімають старий шар асфальтобетону. Попереду йдуть бригади, які демонтують бордюри. Далі укладатимуть два шари нового «дорожнього одягу». Довжина вулиці – 12,5 км. Вона проходить з лівого на правий берег річки Вовча. По всій протяжності працюють 20 одиниць техніки та 40 дорожників.

Підрядники замінять бордюри, водопропускні колодязі та ливнівки. Встановлять нові зупинки-павільйони. Для людей з інвалідністю облаштують тактильну плитку. Приведуть до ладу пішохідні доріжки й тротуари. А ще відремонтують міст через річку Вовча. Усе за програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

На мапі Дніпропетровщини з’являється все більше відремонтованих доріг. Люди й техніка працюють на різних автошляхах регіону.