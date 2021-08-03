Через одного боржника “Дніпрогаз” відключив увесь будинок на Виконкомівській

Через одну квартиру страждають сім сімей. У будинку на вулиці Виконкомівській ще місяць тому відключили газопостачання. Жителі обурені. Кажуть, несправедливо позбавляти послуги тих, хто щомісяця сплачує свої рахунки. За збігом обставин відімкнений будинок знаходиться поруч із “Дніпрогазом”, однак ця близькість діалогу не сприяє. Допомогти порозумітись абонентам і постачальникам взялась Олена Городецька.

Галина Павлівна мешкає у цій квартирі вже 43 роки. Каже, попри все завжди сплачує рахунки вчасно. Однак зараз не отримує газу! У будинку заблокували трубу і не підключають через єдиного боржника.

Від відсутності блакитного палива страждають усі мешканці будинку.

Сусіди змушені були купили електроплити. Але будівля стара, так звана “катериненка”, тож має недостатньо потужні мережі. В одній квартирі вмикають прилад, в іншій – вибиває пробки.

Мешканці вважають, “Дніпрогаз” перекладає розв’язання своїх проблем на їхні плечі. І відключенням шантажує тих, хто вчасно сплачує рахунки.

Юристи переконані, відключення всього будинку через борг однієї квартири – порушення закону.

Зазвичай компанії застосовують механізми шантажу мешканців замість того, аби питання повернення боргів вирішувати у суді. Хоча дієвий механізм давно розроблений.

Тож конфлікт відкритий. Поки він вирішується, люди страждають через відсутність блакитного палива.