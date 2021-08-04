На Слобожанському проспекті з’явиться найбільший у Дніпрі ЦНАП

Він працюватиме в режимі “прозорого офісу”. Під осередок для обслуговування людей виділили колишню будівлю Індустріального виконкому. Що нового буде у цьому ЦНАПі – дивіться у сюжеті.

Питання нерухомості, будівництва, освіти та багато інших незабаром можна буде швидко та зручно вирішувати мешканцям лівого берега. Сучасний “прозорий офіс” запрацює на Слобожанському проспекті. Це буде найбільший осередок з надання адміністративних послуг у Дніпрі.

Під ЦНАП віддали колишню будівлю Індустріального виконкому. Вона простора та зручна. Відвідувачів прийматимуть на перших двох поверхах. Замість окремих кабінетів буде open space. Третій та четвертий виділять під так звані бек-офіси. Там займатимуться обробкою документів. Центр буде доступним для людей з інвалідністю. Зокрема, облаштують ліфт, підйомник, пандуси і тактильну плитку. Приведуть до ладу і прилеглу територію – замінять асфальт та висадять квіти. Наразі робота у розпалі.

Мешканці Лівобережжя вже оцінили ідею створення ЦНАПу. Радіють, що тепер отримати необхідні послуги стане простіше.

Наразі на Дніпропетровщині функціонують 82 ЦНАП з філіями.