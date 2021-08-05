На лівобережжі руїни колишньої школи перетворилися на наркопритон

Наркопритон на місці колишньої школи! У Дніпрі на вулиці Моторна, 34 вже багато років стоїть занедбана будівля старого навчального закладу. Серед руїн оселились безхатьки, пияки та наркомани. І щодня повз це місце дорослі змушені ходити на роботу, а діти на навчання. Звісно, місцевих така ситуація лякає, люди не почуваються у безпеці. Вимагають – аби заброшку знесли, або ж збудували щось нове. Чи можна зарадити ситуації – Марко Ручка дізнавався.

Ця покинута будівля кілька десятиліть назад була школою. У 90-х її закрили й вона почала занепадати. Зараз тут суцільні руїни, в яких оселились безхатьки. Вони лякають та спричиняють дискомфорт місцевим.

І перетворюють цю занедбану будівлю на справжній притон. Людям, які живуть по сусідству, така ситуація, м’яко кажучи, не до вподоби. Також поруч із колишньою школою знаходиться зупинка громадського транспорту. Тобто – хочеш не хочеш – проходити повз цей прихисток для наркоманів доведеться. Місцева мешканка Альона каже, через це щодня змушена зустрічати та проводжати свою дитину на навчання.

Про серйозність проблеми говорять і самі діти. Маленька Віка зізнається — як проходить повз цю заброшку страх переповнює.

Серед місцевих є жінка, яка вчилась у цій школі. Надія розповідає — коли заклад функціонував, тут було чисто й охайно. Працював і спортивний майданчик, і місце, де розважились діти. Зараз ці руїни, до всього, ще й заросли бур’яном. Місцеві пропонують відбудувати покинуту будівлю та навести тут лад.

Однак на кардинальні зміни ще доведеться почекати. Як повідомили у міській раді, у 2011 році певна фізична особа незаконно заволоділа цією будівлею, а потім ще і передала споруду іншій людині. І це попри те, що земля і покинута школа була у комунальній власності. Представники мерії почали розбиратись в ситуації лише у 2020-му, після скарг громадян. Кажуть, вже подали заяву до суду.

Факт незаконної передачі апеляційний суд визнав. Тепер представники міськради подали позовну заяву, аби повернути будівлю у комунальну власність остаточно. Скільки тяганина триватиме — невідомо. А відтак, невідомо і скільки колишня школа служитиме притоном для наркоманів.