У Новомосковську відновлюють стадіон «Металург»

Спортивному об’єкту півстоліття і за цей час його не ремонтували жодного разу. Це футбольне поле колись приймало багато відомих команд. Знаменитий клуб “Дніпро” тренував там свій дубль. Останнім часом стадіон не працює. Однак зараз відбувається повернення цього знакового об’єкту спортсменам і мешканцям Новомосковська.

Реконструкція стадіону в Новомосковську, один з проєктів який демонструє Ефективність програми Президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”.

Цей стадіон у 1974-му році збудував Новомосковський трубний завод. На ньому грала місцева команда «Металург». А ще тут тренувалися молодіжні склади футбольного клубу «Дніпро».

Місцеві кажуть – стадіон «Металург» був найпопулярнішим місцем у Новомосковську. Окрім спортивних змагань там проводили флешмоби та фестивалі, відзначали Дні міста.

Нові трибуни прийматимуть півтори тисячі вболівальників. Також на стадіоні обладнають роздягальні, кабінети тренерів та зали для занять. Однак найбільше значення має облаштування простору на відкритому повітрі.

Тут зроблять професійні бігові доріжки, майданчик для воркаута та яму для стрибків. На стадіоні зможуть тренуватися спортсмени різного віку.

Після реконструкції на «Металурзі» буде повнорозмірне футбольне поле з натуральним газоном. Його вже підготували для укладання. Підрядники кажуть, впораються у визначений термін.