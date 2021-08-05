Мешканці Іларіонового страждають від постійних підтоплень

Вода у будинках та підвалах, затоплені подвір’я та городи. Мешканці вулиці Покровської в Іларіоновому страждають від постійних підтоплень. Причиною всіх бід називають розриту дренажну систему. Хто і чому її розкопав та коли нарешті зійде вода – дізнавалась Софія Куценко.

Розбита вщент дорога наче після бомбардування. Так вже три місяці виглядає Покровська вулиця в Іларіоновому. Тут задля прочистки розрили дренажну систему, однак і досі цього не зробили. Тож тепер після кожного дощу тут підтоплює прилеглі будинки.

Роботи з прочистки системи розпочалися ще на початку літа. Підрядники зняли асфальт та розрили підземні комунікації. На цьому діяльність зупинилась, кажуть люди.

Будинок пана Віталія розташований у кількох метрах від місця розкопок. Саме сюди стікає вся дощова вода. Після опадів на подвір’ї чоловіка можна хіба що плавати. Інколи підтоплює навіть оселю. Та найбільше страждає підвал. Там вода стоїть тижнями.

А от у Анатолія Миколайовича після минулотижневої зливи підтопило гараж. Дошки та підлогу чоловік вже висушив. Однак вода і досі залишається в оглядовій ямі.

Через постійні підтоплення, у колодязях місцевих підіймається рівень води. Її якість за останні місяці значно погіршилась, скаржаться люди. Централізованого водопостачання тут немає. Тож мешканцям доводиться терпіти незручності.

Вже неодноразово мешканці вулиці Покровської звертались до селищної ради з проханням закінчити роботи, однак людям у відповідь приходять лише відписки. Керівництво каже: під час розчистки зіткнулися з непередбаченими труднощами.

Аби відремонтували дренажну систему, спочатку треба довести до ладу зливову, каже голова сільради. А це достатньо дороговартісний процес. Однак переконує: вже вирішується питання щодо спецтехніки.

Якщо найближчим часом вдасться відновити роботи, повернути людям нормальне життя обіцяють до кінця серпня.