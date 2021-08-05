Пішохідні переходи облаштовують пластиковими смугами та LED-ліхтарями

За пів року в нашій області сталося 272 транспортні пригоди за участю пішоходів, в яких загинуло 49 і 249 були травмовані. Задля збереження життя людей, міськрада у співробітництві з патрульною поліцією розробила низку заходів, яку втілили в програму “Безпечне місто”. Фахівці регулярно проводять профілактичні заходи, щоб запобігти порушенню правил дорожнього руху.

Щоб допомогти людям безпечніше перетинати магістралі, в Дніпрі почали облаштовувати переходи пластиковими смугами, спеціальними LED-ліхтарями та лампами, які миготять у нічну добу. Усе за програмою “Безпечне місто”. Поки таких усього чотири. Розробили їх вітчизняні конструктори. Все обладнання теж українське.

Ярослав, як і більшість молодих людей, цінує власний час та обирає короткий маршрут руху. Однак розуміє, краще витратити кілька зайвих хвилин, збільшити шлях, але перейти дорогу на спеціально облаштованому переході.

Також встановлені знаки, які попереджають про необхідність зниження швидкості руху перед пішохідним переходом. Патрульна поліція перевіряє, як їдуть машини й, у разі необхідності, проводить роз’яснювальну роботу.

Більшість водіїв роблять зупинку на вимогу патрульних. У разі виявлення порушника, який не зупинився, поліцейські взаємодіють з Ситуаційним центром Дніпра. Саме там відбувається відеофіксація як транспортного, так і пішохідного руху.

Пішохід не завжди правий. “Безколісним” не слід забувати про дотримання правил безпеки дорожнього руху.

Фахівці нагадують: саме дотримання простих правил безпеки захищає від дорожніх пригод та рятує життя.