Слухачі Університету третього віку долучаються до фізкультури

06.08.2021 18:22
Слухачі Університету третього віку долучаються до фізкультури

Активність на свіжому повітрі! Учасники Університету третього віку займаються дихальною гімнастикою та скандинавською ходьбою у парку Глоби. Таким чином оздоровлюються, а дехто відновлюється після ковід-хвороби. Незабаром ці прихильники спортивного способу життя стануть учасниками флешмобу та всеукраїнських змагань. Тож підготовчий процес у розпалі. На одному з тренувань побувала наша знімальна група.

Свіже повітря та однодумці навколо. Пані Тетяна практикує такі заняття вже 2 роки. Ділиться, загальний стан здоров’я значно покращився, та й друзів знайшла тут чимало.

Пані Лариса нещодавно перехворіла на Ковід-19. Тож дихальна гімнастика та скандинавська ходьба для жінки, як порятунок. Такі вправи допомагають реабілітуватись.

З часом дихальну гімнастику та скандинавську ходьбу поєднали для більшої ефективності. Розминку проводить досвідчена інструкторка з 40-річним досвідом Лариса Шмалій.

21 серпня до Дня Незалежності у Дніпрі відбудеться Всеукраїнський чемпіонат зі скандинавської ходьби, а напередодні ще й флешмоб. В обох заходах візьмуть участь слухачі Університету третього віку. Тож в оздоровчій групі почали ретельно готуватись. Зустрічаються двічі на тиждень. Та ще й домашнє завдання отримують.

Зараз оздоровчою гімнастикою займається з пів сотні студентів поважного віку. Вона все більше користується популярністю.

Долучитись до занять можуть усі бажаючі, але для цього необхідно стати учасником соціального проєкту «Університет третього віку», який розташований на вулиці Старокозацькій, 40-б.

Теги: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

Каналізаційними стоками затопило вулиці на житловому масиві Перемога-1

Каналізаційними стоками затопило вулиці на житловому масиві Перемога-1

06.08.2021 19:16
Через мор риби на пляжі Монастирського острова заборонено купання

Через мор риби на пляжі Монастирського острова заборонено купання

06.08.2021 19:10
Зруйнували дах та забили труби - пенсіонера намагаються виселити з будинку в середмісті

Зруйнували дах та забили труби – пенсіонера намагаються виселити з будинку в середмісті

06.08.2021 19:02
У Кам'янському триває впорядкування обєктів інфраструктури

У Кам’янському триває впорядкування обєктів інфраструктури

06.08.2021 18:51
У Мар'янівці відремонтували головний автошлях

У Мар’янівці відремонтували головний автошлях

06.08.2021 18:30
Пішохідні переходи облаштовують пластиковими смугами та LED-ліхтарями

Пішохідні переходи облаштовують пластиковими смугами та LED-ліхтарями

05.08.2021 17:01
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com