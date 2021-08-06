Слухачі Університету третього віку долучаються до фізкультури

Активність на свіжому повітрі! Учасники Університету третього віку займаються дихальною гімнастикою та скандинавською ходьбою у парку Глоби. Таким чином оздоровлюються, а дехто відновлюється після ковід-хвороби. Незабаром ці прихильники спортивного способу життя стануть учасниками флешмобу та всеукраїнських змагань. Тож підготовчий процес у розпалі. На одному з тренувань побувала наша знімальна група.

Свіже повітря та однодумці навколо. Пані Тетяна практикує такі заняття вже 2 роки. Ділиться, загальний стан здоров’я значно покращився, та й друзів знайшла тут чимало.

Пані Лариса нещодавно перехворіла на Ковід-19. Тож дихальна гімнастика та скандинавська ходьба для жінки, як порятунок. Такі вправи допомагають реабілітуватись.

З часом дихальну гімнастику та скандинавську ходьбу поєднали для більшої ефективності. Розминку проводить досвідчена інструкторка з 40-річним досвідом Лариса Шмалій.

21 серпня до Дня Незалежності у Дніпрі відбудеться Всеукраїнський чемпіонат зі скандинавської ходьби, а напередодні ще й флешмоб. В обох заходах візьмуть участь слухачі Університету третього віку. Тож в оздоровчій групі почали ретельно готуватись. Зустрічаються двічі на тиждень. Та ще й домашнє завдання отримують.

Зараз оздоровчою гімнастикою займається з пів сотні студентів поважного віку. Вона все більше користується популярністю.

Долучитись до занять можуть усі бажаючі, але для цього необхідно стати учасником соціального проєкту «Університет третього віку», який розташований на вулиці Старокозацькій, 40-б.