“Незалежні 30, Дніпропетровщина”. Помаранчева революція

Її називають романтичною. Та вважають першим серйозним супротивом народу в часи незалежності. Мова про Помаранчеву революцію. Саме тоді про нашу державу заговорили в усьому світі. 11 канал продовжує цикл сюжетів “Незалежні 30, Дніпропетровщина”. Ми розкажемо про тих, хто творив історію та відстоював своє майбутнє в помаранчевих рядах. Їхні спогади та думки – далі.

2004 рік, вибори Президента. Два кандидати, два Віктори – Ющенко та Янукович – боряться за головне крісло країни. Саме результати другого туру збурили українців та вивели на протести й мітинги. Ті, хто були за Ющенка, вважали, що результати сфальсифікували в бік провладного кандидата Януковича. І вимагали переголосування.

Головні події розгортались в Києві. Але в інших містах протести також набрали обертів.

У Дніпрі головною локацією Помаранчевої революції стала центральна площа. Тоді тут стояв пам’ятник Леніну, який став імпровізованою сценою. Були й намети. Скрізь майорів помаранчевий колір – це був колір передвиборчої кампанії Віктора Ющенка.

Іван Маркевич був одним з молодіжних лідерів Помаранчевої революції, працював тоді в штабі Ющенка.

Серед тих, хто приходив на мітинги – Наталя Рекуненко. Тоді вона працювала викладачем в ДНУ імені Олеся Гончара. Добре пам’ятає 22 листопада, коли оголосили, що у другому турі переміг Янукович. Найактивнішою тоді була саме молодь.

Наталя працювала спостерігачем на дільниці. Бачила все, що відбувалось. Щиро вірила і підтримувала свого кандидата.

Саме тоді Наталія почала колекціонувати помаранчеву символіку. Яку зберігає й досі.

Безумовно для України події 2004 року стали історичними. Все, що відбулось, – для країни стало точкою неповернення.

Щобільше, це були протести, які принесли свій результат. 25 листопада Верховний Суд України заборонив друкувати офіційні результати виборів, а за два дні Верховна Рада визнала їх недійсними.

Після перевиборів перемогу отримав Віктор Ющенко. Наступні роки когось він розчарував, а дехто залишився вірним помаранчевим ідеям та їх лідеру.

Помаранчева революція показала, що українці можуть захищати свої права і волевиявлення. Вони відстояли можливість все змінити й жити в іншій країні. Далі буде Революція Гідності. Про страшні події тих років розкажемо у наступному сюжеті нашого циклу “Незалежні 30 – Дніпропетровщина”.