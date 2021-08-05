У Кам’янському ремонтують дах у будинку по вулиці Ухтомського

05.08.2021 15:51
У Кам'янському ремонтують дах у будинку по вулиці Ухтомського

Сучасне покриття та нові комунікації. У Кам’янському в будинку по вулиці Ухтомського капітально оновлюють дах. Цей ремонт став першим за всю історію будівлі. За ходом робіт особисто стежить міський голова Андрій Білоусов. Що зміниться та коли завершать реконструкцію – дивіться далі.

Багатоповерхівці на вулиці Ухтомського, 18, що у Кам’янському більш як 60 років. За цей час тут жодного разу капітально не оновлювали дах. За необхідності проводили поточні ремонти, однак вони не вирішували основної проблеми.

Наразі підрядники ведуть підготовчі роботи до демонтажу покрівлі та заміні водостічної системи. Вже незабаром тут з’явиться якісне двошарове покриття та нові оцинковані комунікації.

Мешканці будинку не приховують своєї радості.

Простежити за ходом робіт приїхав особисто очільник Кам’янського Андрій Білоусов. Він відзвітував і про інші об’єкти.

Ремонті роботи на вулиці Ухтомського обіцяють завершити до кінця серпня.

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