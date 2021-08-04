Ні проїхати, ні пройти: двори будинків по всьому місту – забиті машинами! У Дніпрі автовласники скаржаться на брак нічних стоянок. Їх все частіше закривають, аби звести торгові точки, або житлові комплекси. Водіям доводиться залишати автівки без охорони посеред зелених зон або просто у дворах. Пішоходи, м’яко кажучи, не у захваті. Владислав Авдієнко продовжить!

Ці кадри відзняли вночі мешканці вулиці Кожем’яки, що в районі Слобожанського проспекту. А ось як виглядає локація вранці: уздовж будинків скрізь припарковані автомобілі. Ними заставлені й зелені зони. Поряд красується будмайданчик, який ще місяць тому був нічною стоянкою. Тепер тут будуть чергові торговельні ряди. Жителі району обурені. Водії теж не у захваті від ліквідації стоянки!

Нестача нічних стоянок у Дніпрі – у багатьох районах. 8:00, житломасив Перемога-6, провулок Добровольців. Біля будинків – яблуку ніде впасти. Посеред дерев запарковані десятки автомобілів!

У ранкову годину-пік у дворі справжній хаос. Автомобілісти здають задом та ледь роз’їжджаються у вузеньких кварталах. А все тому що усі “кишені” та узбіччя – зайняті машинами. Навіть на тротуарах їх паркують в декілька рядів. Місцеві – в розпачі.

Розповідають: кількість авто у дворах зросла в рази, коли поряд закрили велику нічну стоянку.

А нещодавно стало відомо – можуть ліквідувати ще одну парковку на 400 місць в районі Південного мосту. Охоронці розповідають: до них вже приїжджали та бурили скважини, щоб оцінити придатність ґрунту до будівництва.

Комунальники ж заявляють: у випадку ліквідації парковки на Перемозі-6 розглянуть можливість розміщення іншої. А в районі вулиці Кожем’яки вже передбачено будівництво нової стоянки на заміну зачиненої.

Кількість нічних паркінгів у місті обіцяють збільшувати щомісяця.

До того ж, кажуть комунальники, забезпечувати паркомісцями водіїв обов’язок забудовників. Та чи можна пред’явити це тим, хто зводив будинки 40-50 років тому?