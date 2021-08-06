Каналізаційними стоками затопило вулиці на житловому масиві Перемога-1

Відходи текли одночасно з декількох люків. Місцеві звинувачують в потопі харчове підприємство. Начебто воно забиває колектори. Що на такі заяви каже керівництво компанії та як коментують ситуацію в КП «Дніпроводоканал» — дивіться у вступному репортажі.

Довжелезний потік каналізаційних стоків під тиском ллється чи не по всьому житломасиву Перемога-1. Місцеві кажуть, таке тут відбувається регулярно протягом десяти років.

Відходи текли одразу з декількох люків. За короткий проміжок часу калюжі утворились майже на кожній вулиці. Люди хвилюються, що викиди можуть бути небезпечними, оскільки окрім стоків, з каналізації виходить ще і невідома суміш.

Затоплення відбуваються регулярно. Заливає підвали будинків. Їдкий сморід доходить і до дитячих майданчиків, і до школи, яка неподалік. Такі умови доводять людей до відчаю.

Місцеві підозрюють, що забиває каналізацію харчове підприємство, яке знаходиться на Лоцманському узвозі.

Ми зателефонували по коментар до директора цього підприємства. Телефоном керівник компанії заявив – до забитої каналізації вони не мають жодного відношення. Каже, імовірно, проблема в тому, що до труб потрапляють сторонні предмети.

У КП «Дніпроводоканал» кажуть — каналізаційна система там справна, а проблему дійсно викликає звичайне засмічення.

Тож, попри каналізаційні ріки на Перемозі 1, жодних ремонтних робіт там не планують.