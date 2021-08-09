Для абонентів PLATINUM Клубу lifecell організували перегляд кіно просто неба

Пані Вероніка зі своєю сім’єю цими вихідними відпочиває в Зеленому Гаю. Та цього разу вона не тільки гуляє стежками парку, а й завітала на перегляд кіно просто неба. Цей івент організований спеціально для абонентів PLATINUM Клубу lifecell.

Учасники lifecell PLATINUM Клубу отримують пріоритетне з’єднання з оператором, персонального консультанта, який допоможе з розв’язанням різних питань. А також знижки та подарунки від партнерів та спеціальні пропозиції при користуванні послугами lifecell та запрошення на PLATINUM-івенти.

Учасники PLATINUM Клубу з Дніпра можуть замовляти дві безкоштовні доставки продуктів й квитки в кінотеатр. Користуватися знижкою в книжковому магазині та у мережі ресторанів. Перелік акційних пропозицій постійно оновлюється. Для того, щоб стати учасником PLATINUM Клубу, можна самостійно підключити PLATINUM тариф або протягом трьох місяців витрачати на зв’язок понад 200 грн. Чи замовити в оператора PLATINUM сервіс.

Мобільний оператор lifecell постійно працює над розширенням покриття та покращенням якості зв’язку в України та області. З початку року швидкісний мобільний інтернет від lifecell в Дніпропетровській області з’явився у понад 670 населених пунктах, з них 611 – це невеликі села з населенням до тисячі мешканців. Приєднуйтесь до lifecell Platinum Клубу та відчуйте всі його переваги.