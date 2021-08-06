Через мор риби на пляжі Монастирського острова заборонено купання

У Дніпрі продовжує гинути риба. Мертвих річкових мешканців люди знаходять уздовж берегової лінії та на пляжах. У чому причина масових смертей та як їх зупинити? З’ясовувала Софія Куценко. Подробиці – у наступному сюжеті.

Мертвою рибою різних розмірів вкритий чи не увесь берег Дніпра. Останнім часом її кількість тільки росте. Екологи кажуть: можливо, річковим мешканцям не вистачає кисню.

З початку тижня дніпряни викладають у мережу відео з мертвою рибою. Сотні річкових небіжчиків викидає прямо на берег. Їх знаходять як у диких місцях, так і на офіційних пляжах.

На Монастирському острові, через навалу дохлої риби, відвідувачам пляжу радять утриматись від купання. Встановили відповідні таблички. Однак сміливці, які лізуть у воду, таки є. Хоча кількість відпочивальників значно зменшилась.

Щоранку працівники пляжу дістають із води кілограми мертвої риби. І власними силами її утилізують.

Люди кажуть: купатися у такій воді просто неможливо. Тож на річку споглядають з берега.

Фахівці твердять: приблизно за 5 днів мору риби, збитків набігло на понад 100 тисяч гривень. Помирають річкові мешканці від нестачі кисню, який спровокувала аномальна спека.

Єдиний вихід із ситуації – збагатити воду киснем. Однак штучно це зробити майже нереально, кажуть експерти. Тож треба чекати на похолодання.