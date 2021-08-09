На вулиці Південній з’явилася ще одна цікавинка

09.08.2021 18:23
На вулиці Південній з'явилася ще одна цікавинка

Дивна парочка запрошує присісти поряд. Досі у мережах обговорюють статую, яка прикрасила цю артерію – семиметрового Атланта. Його сусіди менші за розміром, але так само викликають бурхливу реакцію публіки. В скульптурної композиції поки немає назви. Наша Ірина Каблоцька підшуковувала варіанти.

Вони ніби прийшли й сіли, нікому не заважають. Але, за відгуками про цю подвійну скульптуру, зрозуміло – їх помітили.

Можна писати в коментарях, що тебе бентежить. І скаржитися, що знов в місті щось відбувається без твоєї участі. Але поширення сучасного мистецтва не можна зупинити, вважають митці.

Назва з’являється після більш детального вивчення композиції.

Знавці знайдуть сенс обов’язково. А пересічні громадяни що бачать у цьому творі?

Чи знає про те, як його творчість впливатиме на дніпрян, молодий київський скульптор Даниїл Шуміхин?

Та де ж розміщувати сучасне, як не на сучасному просторі? Тут вже є Атлант. Якого також багато обговорюють. Безперечно, він емоційно доповнив сприйняття вулиці. Та якщо в Атланта є ім’я, то як назвуть нову скульптуру?

Ілля вирішив також сфотографуватися поряд з цими людьми. Бо любить все нове та загадкове. Як і більш дорослі містяни.

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