Поліція з’ясовує обставини загибелі дитини у дніпровському аквапарку

Жахлива подія у дніпровському аквапарку сколихнула ледь не всю Україну. У неділю ввечері у центрі водних розваг, що на Набережній Перемоги, загинув хлопчик. Його матері у цей час поруч не було. Нині правоохоронці з’ясовують усі обставини – вивчають відео з камер, допитують свідків та чекають на висновки судмедекспертів. Лише після зможуть сказати, чому та як сталася ця трагедія.

В аквапарку, що на Набережній Перемоги, напередодні сталася трагедія. Під час відпочинку в одному з басейнів загинув 9-річний хлопчик. Сьогодні аквапарк зачинений для відвідувачів. На оголошенні вказано, що 9 серпня – санітарний день.

Те, що дитина у воді без свідомості, помітив місцевий рятувальник. Він же і витягнув хлопця з басейну. Разом із медиком працівники аквапарку намагалися надати хлопцю першу допомогу. Втім, усе марно. Не змогли зарадити й дві бригади швидкої, які прибули на місце трагедії за лічені хвилини.

Соцмережі буквально вибухнули від новини про загибель хлопчика в аквапарку. Свідки у коментарях ділилися тим, що бачили.

Відомо, що хлопчик відпочивав у аквапарку з мамою та хрещеним. Втім, коли трапилася трагедія, поряд дорослих не було.

У самому аквапарку на контакт із журналістами не йдуть. Сьогодні тут ще й оголосили санітарний день. Про це є повідомлення на сайті. А на касах об’яву клеїли просто перед журналістами. Відвідувачі, які намагались потрапити до аквапарку, йшли ні з чим.

Правоохоронці попередньо кваліфікують загибель хлопчика як нещасний випадок. Ані матері, ані співробітникам аквапарку поки претензій не висувають. Нині поліція з’ясовує усі обставини справи. Перевіряють камери відеоспостереження та чекають на висновки судмедекспертизи. Лише після цього зможуть відповісти на питання – що саме сталося в аквапарку і чому загинула дитина.