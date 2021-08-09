У Перещепиному модернізують стадіон опорної школи

09.08.2021 18:46
У Перещепиному модернізують стадіон опорної школи

Замість занедбаного футбольного поля – сучасний спорткомплекс просто неба.  Масштабного оновлення тамтешні жителі чекали не одне десятиліття. Адже дітям просто ніде займатися фізичними вправами. Подробиці – далі у сюжеті.

Оновлення стадіону опорної школи в Перещепиному чекали не одне десятиліття. У проєкті – велике футбольне поле зі штучним покриттям, майданчики для баскетболу та бігові доріжки на 4 смуги. А ще воркаут-зона із тренажерами.

Колись на цьому стадіоні проходили шкільні та районні змагання, згадують місцеві. Проте за роки без ремонту він занепав. Та й був зовсім несучасний. На бігових доріжках – залишки асфальту. На футбольному полі – бур’яни та ями.

Тут зможуть тренуватися не лише учні школи, а й випускники та жителі десятків навколишніх населених пунктів.

Торік завершилась реконструкція перещепинської опорної школи, облаштування стадіону – наступний етап. Роботи виконують за програмою президента “Велике будівництво”.

Дату відкриття стадіону поки що не називають, але обіцяють завершити роботи у найкоротші терміни.

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