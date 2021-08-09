Величезна тополя становить небезпеку для відвідувачів кладовища

З неї час від часу падають гілки, а те, що стовбур гниє – видно неозброєним оком. Все це відбувається на цвинтарі. Відвідувачі неодноразово просили прибрати аварійне дерево, однак марно. Яке ж диво має статися, щоб небезпеку ліквідували – дізнавалась Софія Куценко.

Розлога і трухлява. За більш як півстоліття ця тополя стала повноправною мешканкою Новоклочківського цвинтаря. З кожним роком дерево більшає, витісняючи собою могили. А останнім часом з нього ще й почали падати величезні гілки.

Останні кілька років на могили батька та брата Валентина Федорівна приходить з острахом. Усе через стару тополю, яка росте на сусідній ділянці. Дерево, каже жінка, в аварійному стані.

Своїх родичів жінка провідує щомісяця. Каже: з прилеглої території постійно доводиться прибирати сухі гілки. Інколи ті настільки великі, що впоратися сама вона не може.

З проханням спиляти дерево Валентина Федорівна неодноразово зверталась до міськради. Зокрема, до балансоутримувача цвинтаря – КП “Ритуальна служба”. Однак щоразу отримувала однакові відповіді.

У комунальному підприємстві кажуть: ліквідувати дерево своїми силами не можуть. Не мають спеціальної техніки. І, головне, – це не в їхній компетенції.

Зі своїм проханням жінці радять звертатися до КП “Зеленбуд”.

Однак, гарантії, що Зеленбуд прибере дерево – теж немає. Бо тополя стоїть на приватній території, власниками якої є господарі могили. Однак, на кладовищі їх не бачили вже років 15.