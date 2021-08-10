“Незалежні 30. Дніпропетровщина”. ФК “Дніпро”

11 канал продовжує проєкт “Незалежні 30. Дніпропетровщина”. Яскравими сторінками в історію України вписані футбольні досягнення. За цей час клуб “Дніпро” вперше пробився до групового етапу Ліги Європи та вийшов до півфіналу Єврокубка. Про унікальність дніпровських футбольних традицій, про вболівальників та спортсменів – розповість Олена Городецька.

Наше місто має гарні футбольні традиції як серед вболівальників, так і серед гравців. За 30 років ФК “Дніпро” мав злети та падіння. Футбольний історик Дмитро Москаленко вважає, що футбольне життя Дніпра в часи незалежної України можна розділити на кілька етапів. Перший – це початок 90-х. Коли команду складали вихованці школи “Дніпро-75”.

Потім був період розчарувань та поразок, але вболівальники вірили у своїх кумирів. Футбольний фанат Євген Переверзєв пам’ятає, як батько завжди приводив його на стадіон “Метеор” і вони разом вболівали за улюблену команду.

Новий період Дніпра пов’язують з приходом “Приват-груп”.

І знову вболівальники не відвернулись від своєї команди. Гучна радість від перемог супроводжувалась тяжкою тугою під час поразок. Доволі часто емоції набували руйнівного характеру.

Команда активно грала, але трофеїв не здобувала. А коли головним тренером став Хуанде Рамос, Дніпро почав повертати свою славу, залишив позаду Київське “Динамо” і команда пробилася до Ліги чемпіонів. І знову період випробувань – військові дії на Сході країни.

У 2015 році в півфіналі Ліги Європи казка «Дніпра» продовжилась – команда сенсаційно перемогла грізний італійський «Наполі». А у фінальному двобої у Варшаві «Дніпро» зазнає поразки від іспанської «Севільї».

Щоб зберегти футбольні традиції та надати можливість спортсменам проявити себе, організували СК “Дніпро-1”. Але не всі змогли прийняти такі зміни.

Відомі та титуловані футболісти, як і раніше працюють на славу дніпровського футболу. І запевняють, що новітні технології у тренуваннях не діють без гарної фізичної підготовки.

Футбол завжди має прихильників. Вони попри все знаходять вільний час і віддають всі свої емоції улюбленим кумирам.

Тож і ми сподіваємось, що ще не один раз побачимо перемоги нашого улюбленого клубу.