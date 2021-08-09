У Дніпрі невдовзі запрацює хоспіс

09.08.2021 18:27
У Дніпрі невдовзі запрацює хоспіс

Ще у 2017-у один з корпусів лікарні №15 почали переробляти на центр паліативної допомоги. Зараз капітальний ремонт завершено. Залишилось оснастити будівлю меблями та медичним обладнанням. Для міста мільйонника такий заклад вкрай необхідний, адже спеціального піклування потребують багато невиліковних пацієнтів. І у хоспісі якість їхнього життя обіцяють значно покращити.

Це колишнє терапевтичне відділення міської лікарні №15. Збудоване ще в 50-х роках минулого століття, потребувало капітальної реконструкції. Згодом обласна рада вирішила, що тут буде сучасний центр з надання паліативної допомоги. Розпочали повну реконструкцію будівлі. Було зроблено капітальний ремонт за новітніми технологіями та європейськими стандартами.

На капітальний ремонт нового хоспісу з обласного бюджету пішло 123 мільйони гривень. Він розрахований на 30 дво- та одномісних палат. Саме такими мають бути кімнати для хворих за європейськими стандартами. В приміщенні передбачено абсолютно все, що потрібно для паліативного закладу

В Дніпрі вже декілька років діє програма паліативної допомоги невиліковним хворим та їхнім родичам. В тому числі надають й психологічну підтримку.

Майбутній хоспіс тісно співпрацюватиме із соціальною службою, яка опікується паліативними пацієнтами.

Центр надання паліативної допомоги опалюватиметься автономно. Пацієнти знаходитимуться на повному стаціонарному забезпеченні.
 

 

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