Центр матері та дитини імені Руднєва підпорядкували місту

Найстарішу дитячу лікарню регіону – Центр матері та дитини імені Руднєва – передали у підпорядкування міста. До цього центр належав області. Медики кажуть, від напису на табличці мало що зміниться. Адже заклад протягом більш як ста років рятує й лікує дітей.

Ця лікарня відома саме за прізвищем професора, знаменитого педіатра Михайла Руднєва, який працював тут на початку двадцятого сторіччя. Були різні підпорядкування медзакладу, але це ім’я залишалося. Ось і тепер дещо змінюється.

Поки переоформлюються документи, банківські та казначейські рахунки, керівництво лікарні вже створює план співробітництва з іншими дитячими лікарнями міста.

15 відділень великої лікарні за рік приймають близько 50 тисяч пацієнтів. У новому корпусі є все, щоб надати невідкладну допомогу й шпиталізувати хворого. При цьому пацієнту може бути від 1 дня життя до 18 років.

Незабаром діяльність й плани Центру матері та дитини імені Михайла Руднєва внесуть до міської комплексної програми “Здоров’ я населення міста Дніпро”.