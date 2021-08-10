У Павлограді ремонтують найдовшу вулицю міста

10.08.2021 18:39
У Павлограді ремонтують найдовшу вулицю міста

В режимі 24/7 в Павлограді відбудовують вулицю Дніпровську. Дорожники кладуть асфальт вночі, аби не заважати руху транспорту. Вдень встановлюють нові бордюри. Оновлений автошлях стане частиною “Дороги Єдності”, яка зв’яже схід та захід країни. Подробиці – далі.

Вулиця Дніпровська – найдовша у Павлограді і йде через все місто. Її довжина – дванадцять з половиною кілометрів. Тутешні жителі згадують: її збудували у вісімдесятих, відтоді – жодного капремонту.

Нині ж ремонт вулиці – у розпалі. Робочі на етапі фрезерування. Вже зняли понад 6 км зношеного «дорожнього одягу». Поклали понад 4 км першого шару асфальтобетону. Незабаром почнуть влаштовувати фінішний. Загалом покриття буде завтовшки 17 см. Почали ремонтувати й міст через річку Вовча.

Також замінять водопропускні колодязі та дощоприймачі. Для людей з інвалідністю покладуть тактильну плитку. На об’єкті працюють більш ніж пів сотні дорожників та 35 одиниць техніки.

Оновлення найдовшого автошляху Павлограда відбувається за програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Вулиця Дніпровська після ремонту буде частиною «Дороги Єдності» М-30 Стрий-Ізварине. Найдовшої магістралі країни, яка сполучить схід та захід.

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