Хоча б ямкового ремонту покриття вимагають жителі проспекту Мазепи

Глибокі вибоїни, відсутність асфальту та тотальне бездоріжжя! І так вже понад 50 років. Реконструкції або ж хоча б ямкового ремонту покриття вимагають жителі по проспекту Івана Мазепи, 37. Через жахливий стан дороги люди там падають й травмуються! Чи щось з цього приводу планують у міськраді — дивіться у наступному репортажі!

Власне так описують стан внутрішньоквартальної дороги на проспекті Мазепи, 37.

Після раптового падіння й досі оговтується 86-річна Віра Миколаївна, у неї ще й досі не зійшли синці з обличчя. Минулого місяця їй не пощастило перетнутися через вибоїну біля під’їзду.

Впав через аварійну дорогу і сусід пані Віри Анатолій Сергійович. В темну пору ішов з трамвайної зупинки та перечепився через бруківку, яка стирчить тут з незапам’ятних часів.

По цій дорозі не тільки складно ходити пішки, тут важко і проїхати. А особливий дискомфорт відчувають маломобільні мешканці, серед яких батьки з малечою.

Жителі лише дивуються, як стільки років місцевій владі вдається ігнорувати проблеми будинку. Він знаходиться на червоній лінії проспекту Мазепи й, прямо кажучи, має жахливий вигляд. Асфальтування немає навіть біля поліклініки.

В міськраді ж обнадіяли — цьогоріч на проспекті Мазепи триває масштабна реконструкція. Спочатку планують оновити покриття на великих вулицях, а потім перейти до внутрішньоквартальних доріг.

Всього ж в районі проспекту Івана Мазепи капітально ремонтують дороги на десяти вулицях. Виділили на це з бюджету понад 8 мільйонів гривень.