Артисти Оперного театру організовано щепилися від COVID

В Україні подовжили адаптивний карантин і режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня. Наразі епідемічна ситуація контрольована, але фахівці фіксують зростання кількості госпіталізацій і важких хворих з COVID. І кажуть, щеплення – єдиний спосіб зупинити пандемію. Тож у Дніпрі триває вакцинальна кампанія. Сьогодні організовано імунізувалися артисти Оперного театру. Тему продовжить Юлія Кочет.

На один день на центр вакцинації перетворилося фоє театру Опери та балету. 130 його працівників сьогодні отримали першу дозу Модерни. Препарат визнаний ВООЗ та Європейським союзом. Міжнародний паспорт вакцинації надасть можливість артистам гастролювати за кордоном. Адже імпресаріо обов’язково вимагають цей документ.

І справа не лише у роботі, каже артистка балету Ірина. Вакцинація – це обов’язок кожного. Хоча дівчина трохи хвилювалась перед своїм першим щепленням, впевнена – усе робить правильно.

Тим часом на Дніпропетровщині активно йде імунізація проти COVID-19. Для цього у регіоні працює 30 центрів, де вже щепилися майже шістсот тисяч людей. Отримати вакцину можна у будь-який день та навіть без попередніх записів. Препаратів вистачить на всіх.

Свою другу дозу вакцини Пфайзер сьогодні отримав і пан Антон. Усе пройшло добре, і чоловік відчуває себе захищеним.

За останню добу кількість захворілих на COVID -19 в Україні зросла на понад тисячу. Серед регіонів, де нових інфікованих виявили найбільше, і Дніпропетровщина. + 70 нових випадків. З них майже половина – у Кривому Розі.

Кількість хворих зростає, але ситуація в області залишається під контролем. Лікарі дуже покладаються на ефективність вакцинальної кампанії. В Україні повністю імунізовані понад 2,5 мільйони людей. Щепитися від коронавірусу може кожен повнолітній мешканець. За показаннями – діти від 12 років