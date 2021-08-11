Соцмережами шириться обурення через вирубування дерев неподалік Підстанції

11.08.2021 18:22
Соцмережами шириться обурення через вирубування дерев неподалік Підстанції

У Дніпрі комунальники почали вирубувати дерева неподалік Підстанції. Таке повідомлення почало ширитися соцмережами. Чимало людей негативно сприйняло цю новину. Однак самі зеленбудівці певні – роблять гарну справу – прибирають аварійні дерева. На місці побував й наш Єгор Ромахло.

Ось такі пости посли з’явилися у пабліках житломасиву Тополя. Містяни помітили комунальників із бензопилами на розі проспекту Гагаріна та Запорізького шосе. Мовляв, знищують легені міста. Самі ж зеленбудівці категоричні – виконують планові роботи з ліквідації небезпечних дерев.

Серед спиляних дерев дійсно чималі тополі. Й неозброєним оком помітно, що в середині вони вже гнилі. А те, що вони ростуть понад дорогою – тільки додає небезпеки. Місцеві подібній ініціативі комунальних служб тільки раді.

Через обурення деяких місцевих активістів у соцмережах – на місце навіть виїхав заступник міського голови Михайло Лисенко. Аби переконати громадськість, що спиляні дерева – дійсно аварійні. Його коментарі досить емоційні.

Щоправда, посадовець не повідомив, чи будуть на місці вирубки висаджені нові дерева. Комунальники ж продовжать спилювати аварійні тополі ділянці Запорізького шосе протягом всього тижня.

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