На Дніпропетровщині триває розбудова дорожньої інфраструктури

11.08.2021 17:48
На Дніпропетровщині триває розбудова дорожньої інфраструктури

Цього року заплановано капітально відремонтувати 90 кілометрів доріг. Сюди входять й шість кілометрів автошляху Партизанське-Лобойківка. Це не магістраль державного значення, але також напрямок, важливий для місцевих.

Майже уся ділянка капітально відремонтованого автошляху Партизанське-Лобойківка проходить через село Балівка Дніпровського району.

Траса Партизанське-Лобойківка з’єднує Балівку з Петриківкою, Царичанкою, Дніпром. Нею підвозять дітей з найближчих сіл до опорної школи. Має значення якість дороги й для медичного обслуговування населення.

Населення Балівки складає 2300 мешканців. Місцеві кажуть, не очікували як самого оновлення дороги, так й того, як швидко відбувався ремонт.

Асфальтобетонне покриття дороги зроблено за всіма стандартами. Підрядники дають гарантію на 10 років безперебійного використання шляху.

Будівельники відсипали узбіччя, нанесли розмітку, встановили світловідбивачі. Все, як у великих містах.

Дорогу Партизанське-Лобойківка відновили обласним коштом за програмою Президента України «Велике будівництво».

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