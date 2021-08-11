Міський голова Кам’янського вчергове провів прийом жителів

Аби приділити увагу кожному. Разом з Андрієм Білоусовим звернення кам’янчан в режимі реального часу розглядають його заступники та профільні спеціалісти різних ланок. Зустрічі в онлайн-режимі зумовлені COVID-обмеженнями. Але дуже зручні для містян – оскільки дозволяють розв’язувати нагальні питання, не виходячи з власних домівок. Подробиці – далі у сюжеті.

Особистий прийом мешканців міський голова здійснює щомісяця – у кожен другий вівторок. Цього разу на розгляд мера Кам’янського надійшло понад два десятки звернень. Це питання, які жителі міста не змогли вирішити власними силами. Здебільшого вони стосуються сфери ЖКГ. Також жоден прийом не проходить без звернень щодо матеріальної допомоги на лікування.

У подібних випадках допомога міста для людей – це питання життя та смерті. Такі звернення ніколи не залишаються без схвалення. Під час прийому вдалося розв’язати й левову частину інших проблем містян. Серед них – допомога погорільцям, відновлення помешкання після потопу, питання теплопостачання та обмеження руху транспорту на прибудинковій території.

П’ятий місяць поспіль зустрічі з міським головою Кам’янського проходять в онлайн-режимі через протиепідемічні обмеження, пов’язані з COVID-19. Такий формат виявився зручним для мешканців міста, адже дозволяє звернутися за допомогою просто із власних домівок.