У ЦНАП Кам’янського влаштували незвичайний захід

Там зустріли сотого клієнта послуги “Є малятко!”. У головному філіалі ЦНАПу є ще кілька нових послуг, які тільки но почали впроваджувати. Поквапився зареєструватися в одній з них й міський голова Кам’янського.

Подружжя Декушенко прийшли у ЦНАП отримати свідоцтво про народження свого малюка. Зробили документи дуже швидко завдяки послузі “Є малятко!”. Потім дізналися, що стали сотими клієнтами. І навіть не розраховували, що їх привітає особисто міський голова.

Послуга дозволяє не лише зробити державну реєстрацію новонародженого, а також отримати для нього унікальний номер запису у державному демографічному реєстрі.

ЦНАП надає послуги з отримання документів соціального й комунального напрямків. Зараз тут впроваджують ще одну послугу.

Міський голова вирішив першім спробувати цей сервіс й пересвідчитися у його ефективності. Каже дуже зручно. Андрій Білоусов взагалі є прихильником таких нововведень, які заощаджують час клієнтів.

Замість купи документів – смартфон. База ЦНАП містить всі необхідні дані про людину, яка звертається за довідкою, або більш серйозним документом. Три філіали ЦНАПу Кам’янського приймають на день до 5 тисяч клієнтів.