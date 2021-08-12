Прокуратура мала зачитати обвинувальний акт, а сторона захисту – висловити свою позицію. Але засідання відклали. У Дніпрі триває судовий розгляд справи Марини Полях. Жінку обвинувачують в умисному вбивстві співмешканця. Відомо, що до того, як захищати себе з ножем, Марина зверталась до поліції щодо домашнього насильства понад два десятки разів. Тож на якому етапі судовий розгляд та чому засідання довелося перенести – знає Валерія Бовша.

Один навпроти одного в залі суду АНД району Дніпра Марина Полях з адвокаткою та двоє прокурорів. У кожної сторони – власна правда. 33-річну жінку звинувачують в умисному вбивстві співмешканця. Та за словами Марини, 2 роки той бив, переслідував та погрожував їй фізичною розправою. Жінка неодноразово зверталася до поліції до того, як взяла в руки ножа. Тож це, твердить, був самозахист.

Проте сторона обвинувачення неприступна. Вважають, що у жінки був намір вбити, тож і покарання за це має отримати відповідне. Переконують: зібрали достатньо доказів тяжкого злочину.

Потерпілою стороною виступає батько загиблого чоловіка. Саме через його численні звернення суд так і не перейшов до процесуальних питань. Спершу чоловік вимагав, щоб йому призначили громадського захисника. Потім попросив долучити до справи позов про грошову компенсацію і нові докази. Які саме – невідомо. Через це суддя і вирішив відкласти розгляд.

Адвокатка обвинуваченої у розпачі. Переконує: позов щодо матеріальної компенсації – 170 тисяч гривень – абсолютно абсурдний.

А ще літній чоловік вимагає моральної компенсації собі у кількасот тисяч гривень. Мовляв, за втрату сина. Втім, за словами обвинуваченої, раніше вони відмовлялись з ним спілкуватися.

Нині Марина, попри обвинувачення у злочині, намагається повернутися до повноцінного життя: працює та разом з 15-річною донькою ходить до психолога.

Засідання ж перенесли на тиждень – наступне відбудеться 20 серпня. 11 канал і надалі стежитиме за розглядом справи Марини Полях.