До «Дороги Єдності» невдовзі приєднають Павлоградську трасу

12.08.2021 18:45
До «Дороги Єдності» невдовзі приєднають Павлоградську трасу

Асфальт завтовшки майже 40 сантиметрів та реконструйовані мости. До складу найдовшої магістралі країни – «Дороги Єдності» – невдовзі додадуть і Павлоградську трасу. Це важлива транспортна артерія на мапі Дніпропетровщини. Зараз там відбуваються масштабні роботи.

Дорожники й техніка працюють на всій протяжності траси Дніпро-Павлоград. Оновлюють мости, з’їзди, віадуки, розв’язки.

Завершують укладати вирівнюючий шар асфальтобетону. Вже стелять фінішне покриття. Загалом оновлена траса буде із 37-сантиметровим покриттям. Ремонт не обмежується новим асфальтом. Приводять до ладу й 19 мостів. Замінюють деформаційні шви, укріплюють покриття, наносять гідроізоляцію.

На під’їзді до Павлограда розширюють проїжджу частину. Це одна з найскладніших та найвідповідальніших ділянок, протяжністю півтора кілометра. Замість двох там буде чотири смуги руху в обидві сторони. Для цього підрядники перенесуть газопровід.

Асфальтобетон для ремонту цієї дороги виготовляють у Павлограді. На одному з найпотужніших заводів Європи.

Довжина Павлоградської траси – 63 кілометри. Вона входить до складу національної магістралі М-30 Стрий-Ізварине. Яка отримала назву «Дорога Єдності» через те, що сполучить схід та захід країни.

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