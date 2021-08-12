Мешканці проспекту Металургів обурені, що закрите кладовище невпинно розширюється

12.08.2021 18:56
Мешканці проспекту Металургів обурені, що закрите кладовище невпинно розширюється

Офіційно воно вже зачинене декілька десятиліть, проте там продовжують ховати померлих. Й могильні плити з кожним днем все ближче до житлових будинків. Також на території цвинтаря постійно спалюють рослинність й сміття. А їдким димом вимушені дихати усі навколо. Подробиці далі.

Мешканців вулиць Сумська та Беринга побоюються, що невдовзі могили будуть під вікнами будинків. Місцеве кладовище досить старе. Вже у 80-х роках воно вважалось закритим. Та зараз цвинтар активно розширюється.

Окрім того що могили розташовані чи не впритул до будинків, на кладовищі ще і вирубують та палять рослинність. Люди кажуть – вогонь зазвичай заввишки в кілька метрів. А через їдкий сморід нема чим дихати в оселях.

За спостереженнями місцевих, вирубують цілі та здорові дерева і невідомо куди вивозять на вантажівках.

А неліквідну деревину, сухостій та гілки тут масово спалюють.

Люди підозрюють, що керує та невідомим чином видає дозволи на поховання один з їхніх сусідів.

Сам же чоловік заперечує, що він самопроголошений володар території. Втім за розмовою стає зрозуміло, що в ситуації він розбирається.

В міськраді ж заявили, що кладовище на проспекті Металургів не стоїть у них на балансі. Але саме працівник міської ритуальної служби приїхав контролювати процес впорядкування тутешньої території.

Хоча на підприємство люди не звертались, проте повідомили про розповзання території кладовища в поліцію.

Вже найближчим часом правоохоронці виїдуть на місце та з’ясовуватимуть обставини появи нових захоронень на закритому кладовищі.

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