В Дніпрі встановлюють камери відеоспостереження у дворах

12.08.2021 18:34
В Дніпрі встановлюють камери відеоспостереження у дворах

Все частіше містяни виступають з ініціативою встановлення камер відеоспостереження на прибудинкових територіях. Задля безпеки мешканців. В поточному році таких проєктів 9. Один з наймасштабніших – на вулиці Велика Діївська. Зараз там тривають монтажні роботи. Там побувала наша Олена Петроченкова.

Пан Валерій показує сліди від нещодавньої ДТП, що сталася у їхньому дворі. Таких пригод за рік тут десятки. Багато чого трапляється на прибудинковій території по Великій Діївській.

Терпець урвався і мешканці вирішили діяти. Подали свою ініціативу з встановлення камер відеоспостереження до бюджету участі міської ради. Зібрали понад 2 тисячі підписів. І в решті виграли. Зараз тривають роботи з встановлення системи, яка об’єднує три десятки камер.

За умовами проєкту, комунальне підприємство, що встановлювало камери, бере на себе повне їхнє обслуговування. Система відеоспостереження охоплює увесь периметр будинку, а це 12 під”їздів. Дані надходитимуть до ситуаційного центру Дніпра. Мешканці міста все частіше звертаються з ініціативами щодо безпеки. В поточному році такі проєкти також вже на розгляді.

Проєкти “Бюджету участі-2021” будуть реалізовуватись вже наступного року.

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