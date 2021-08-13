Яскраві кабінети, сучасна спортивна зала та пандус з підігрівом. Вперше за понад півстоліття у Дніпрі капітально ремонтують школу №104. У закладі змінилося все – від внутрішнього оздоблення до фасаду. Подробиці – далі в сюжеті.

Триває реконструкція дніпровської школи №104. На другому поверсі підрядники вже відремонтували усі кабінети. Їх зробили різнокольоровими та яскравими. За кілька днів встановлять двері у класах і почнуть наводити лад. Основні роботи нині йдуть на першому поверсі.

На першому поверсі розташоване дошкільне відділення – дитсадок. Там осучаснюють навчальні кабінети, ігрову кімнату, спальню й роздягальню.

У закладі повністю замінили системи опалення та каналізації. Зробили пожежну сигналізацію – її раніше не було взагалі. Також подбали про дітей з інвалідністю. Вхід до школи обладнали пандусами. Вони з підігрівом – аби не намерзав лід узимку.

Сто четверту школу ремонтують за програмою Президента «Велике будівництво». Вперше за понад півстоліття оновлюють усе – від внутрішніх комунікацій до стін та стелі у кабінетах і коридорах.

У школі №104 – 125 учнів. Ще 40 дітей – вихованці дошкільного підрозділу.