У Кам’янському реконструюють одразу два навчальних заклади

У Кам’янському сезон капітальних ремонтів! Зокрема у місті реконструюють одразу два навчальних заклади. Це стало можливим завдяки програмі Європейського інвестиційного банку. Він покрив 80% витрат на будівництво. Залишок суми взяв на себе міський бюджет Кам’янського.

У колегіумі №16 Кам’янського триває капітальне оновлення. Роботи ведуться зовні та у середині будівлі. Найвагоміший етап реконструкції – це зведення зовсім нового корпусу. В ньому розташують харчоблок та актову залу. Директорка закладу каже — це дасть можливість значно збільшити кількість класів. Оскільки закладу дуже не вистачало простору.

Наразі вже виконано 98% робіт, запевняють представники підрядної організації. Повністю замінені комунікації, опалення, каналізація, система кондиціонування, освітлення. Зараз вже закінчують внутрішнє оздоблення.

Реконструкція колегіуму стала можливою завдяки програмі розвитку від ООН. За цим проєктом європейський інвестиційний банк профінансував 80% кошторису, 20 взяли з бюджету міста. Аби перемогти у цій програмі, потрібно відповідати багатьом критеріям.

Та все ж на цьому міська влада Кам’янського зупинятися не збирається.