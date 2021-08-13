За півтора року планують капітально змінити бульвар Кучеревського

13.08.2021
За півтора року планують капітально змінити бульвар Кучеревського

Масштабна реконструкція зони відпочинку біля “Дніпро-арени”. У місті оновлюють бульвар Кучеревського. За півтора року його планують капітально змінити. Як відомо, тривалий час ця вулиця була у занедбаному стані. Та зараз вже взялися перетворювати бульвар на сучасний лад. У яку копійку цей проєкт обійдеться міському бюджету та на якому етапі роботи зараз — дивіться далі.

Десятки будівельників та купа техніки. На бульварі Кучеревського, який знаходиться прямісінько біля стадіону “Дніпро-Арена”, розпочались ремонтні роботи. Тривалий час ця вулиця не була популярною у пересічних городян та навіть футбольних вболівальників, оскільки стан зони відпочинку залишав бажати кращого.

Роботи тільки-но розпочалися і за планом триватимуть до 2022-го року. Такий великий строк обумовлений чималим обсягом реконструкції, яка ускладнюється багатьма чинниками.

Та попри те, що роботи багато, підрядники не планують затягувати зі здачею об’єкта та сподіваються, що завершать реконструкцію вже цьогоріч. Зокрема, тут мають повністю замінити асфальтне покриття, тротуарну плитку. Також висадять 14 дерев й понад сотню декоративних кущів. Уздовж бульвару встелять газон й облаштують місця для відпочинку.

Міському бюджету оновлений бульвар коштуватиме понад 30 мільйонів гривень.

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