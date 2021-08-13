У Дніпрі проходить відкритий чемпіонат з кінного спорту

13.08.2021
У Дніпрі проходить відкритий чемпіонат з кінного спорту

В ньому беруть участь 80 спортивних пар. Так називають вершника та коня. Бо вони абсолютно на рівних демонструють свої вміння. В цьому в перший день турніру впевнилася наша Ірина Каблоцька.

На цьому майданчику встановлені перешкоди від 80 сантиметрів й вище. Й до цих жердин коні ставляться по-різному

Незастраховані від сюрпризів на майданчику з конкуру навіть чемпіони. Данило Коновалов, неодноразовий призер престижних міжнародних змагань, сьогодні не очікував, що його Корнето розірве шкіряний поводок. Все одно юнак не скаржиться на друга.

Данило займається кінним спортом понад 10 років, для нього часи в деннику, це невіддільна частина життя.

Ті, хто вже пройшов маршрут й виповнив всі фігури виїздки, ведуть коней до стайні. Але змагання продовжуються і в суддів багато роботи.

Це, без сумніву, естетичний вид спорту. Й те, що на турнірі мають бути глядачі, теж важливий момент.

Лілія та її кінь Замш приїхали з Запоріжжя. Своїм виступом на дніпровському чемпіонаті задоволені. Лілії 16, вона майстер спорту й володарка англійського сертифіката з правом викладати дисципліну.

В школі олімпійського резерву помічають, що дівчат у кінному спорті останнім часом стає більше. 9-річна Уляна вперше бере участь в змаганнях.

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