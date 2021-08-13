У місті впроваджують програму по боротьбі алергії на амброзію

Програма по боротьбі з карантинними рослинами у Дніпрі – одна з кращих в Україні. Принаймні так про неї кажуть ті, хто доклав зусиль до її створення. Вона складається з двох частин: власне, боротьба з бур’янами – і лікування пацієнтів з алергією. Розраховані ці заходи на 5 років. На реалізацію з міського бюджету передбачено близько 92 мільйонів гривень.

Про те, що він алергик, Юрій дізнався торік, коли через бронхіальну астму його доправили до реанімації. Жодні ліки не допомагали, він буквально задихався. Зрештою чоловік потрапив до алергологів, йому зробили тести й з’ясували – організм реагує на амброзію, укуси ос та пилових кліщів. Тепер періодично проходить лікування, і, каже, – буквально видихнув із полегшенням

І лікування, і діагностика для Юрія – безкоштовна, тому що він колишній військовий. Усе в рамках міської програми по боротьбі з карантинними рослинами. Проведення відповідних тестів, діагностування та застосування специфічної імунотерапії – безоплатно для дітей, бійців і ветеранів АТО/ООС.

В рамках міської програми передбачено не лише лікування та діагностика алергиків, а й боротьба з карантинними рослинами. І амброзія у цьому списку – найагресивніша. Навесні її косять, а ось влітку, коли вона починає цвісти – обробляють спеціальним препаратом. Безпечним як для людей, так і для тварин. Оприскувати рослини планують до кінця жовтня, аби виключити можливість проростання нових зерен.

Усього до кінця року на агрохімічну боротьбу з амброзією планують витратити майже мільйон чотириста тисяч. Наступного сезону роботи продовжать. Адже міська програма розрахована не на один рік.