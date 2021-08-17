Десять дніпровських пожежників, які боролись з вогнем у Греці, повернулись додому

17.08.2021
Десять дніпровських пожежників, які боролись з вогнем у Греці, повернулись додому

Повернення героїв. Сто українських пожежників, які гасити полум’я у Греції увечері понеділка повернулися в Україну. Спецрейсом із Афін вони прилетіли до аеропорту “Київ”. Далі – роз’їхалися по своїм областям. Десятьох вогнеборців з Дніпропетровщини сьогодні зустрічали близькі, друзі та колеги.

Сьогодні 19 дніпровська пожежна частина перетворилась на місце зустрічі. Родичі та колеги чекають на повернення героїв – пожежників , які допомагали гасити полум’я у Греції. Особливо хвилюється 5- річний Кирило. Ось-ось він має обійметься із татом, якого довго не бачив.

Не стримує емоцій і мама Кирила – Олена. Їхній тато, що повертається нині до Дніпра, не знає, що вони його тут зустрічатимуть. Для нього – це сюрприз. Дружина рятувальника зізнається – поки чоловік був там, у Греції, ані на хвилину не сумнівались – він з усім впорається. Та все одно дуже за нього переживали.

Нарешті автобус з пожежними рятувальниками прибуває до частини – і родичі можуть обійняти своїх героїв.

Саме ці 10 рятувальників Дніпропетровщини увійшли до складу зведеного пожежного загону. Усього ж з України туди відправилось сотня МНС-ників. Вони допомагали боротися з вогняною стихією у Греції

Завданням наших рятувальників було захистити від полум’я населені пункти на схилах гір. Практики гасіння пожеж у такій місцевості у наших пожежників не було. Втім вони швидко зорієнтувались і успішно впорались із завданням.

Хлопці працювали пліч-о-пліч із грецькими колегами. На завді не став навіть мовний бар’єр

Команда наших героїв довго відпочивати вдома не збирається. І вже від завтра хлопці знову стануть до роботи і продовжать рятувати людські життя.

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