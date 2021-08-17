Іспити на знання української мови склали вже понад три тисячі чиновників

Хочеш працювати на державу – знай українську! Минув рівно місяць з першої сесії іспитів на знання державної мови для всіх, хто планує працювати в бюджетних установах. Тепер це обов’язкова умова для працевлаштування. Сертифікат про високий рівень української вже отримали майже три з половиною тисячі майбутніх посадовців.

Артем був серед перших, хто складав іспит з володіння державною мовою у Дніпрі. Наразі хлопець претендує на посаду в Облдержадміністрації. А без сертифікату, що підтверджує високий рівень української, влаштуватися на держслужбу тепер неможливо.

Майбутній посадовець ділиться: знайшов на офіційному сайті зразки завдань і трохи підтягнув українську власними силами. Твердить: іспит дуже подібний до ЗНО – оцінювання після школи склав успішно, тож і зараз проблем не виникло.

Зо тиждень тому процедуру складання тесту спростили – завдань стало менше, як і часу на їхнє виконання – замість двох годин тепер дають 30 хвилин. У Дніпрі підтвердити рівень володіння державною мовою можна лише в кількох місцях і одне з таких – Обласна наукова бібліотека.

В іспитовому центрі цієї бібліотеки всього три місця для складання тестів, але зовсім скоро їх має стати більше. Тут проводять дві сесії на день, з понеділка по четвер. Відтак за тиждень іспит складають 24 людини.

Завдання складається з двох частин – письмової та усної – “Культура мови, письмо та читання», інша – говоріння. Учасники відповідають на запитання у комп’ютерах, у разі технічних складнощів – звертаються до інструктора. Користуватися будь-якими гаджетами чи шпаргалками – суворо заборонено. Серед учасників – пані Ганна, жінка бере участь у конкурсі на нову посаду і їй без сертифікату ніяк.

Проаналізувати зразок роботи ми попросили досвідчену філологиню. Фахівчиня твердить: знань зі школи та університетського курсу “ділової мови” цілком достатньо, аби успішно скласти іспит. Звісно ж, якщо людина навчалася давно, а у звичайному житті українською не користується, підготовка не завадить.

Також є питання з орфографії – правильності написання слів, відмінювання іменників та власні назви, зокрема прізвища. Але перш за все – лексика.

Кожен, хто складає іспит, чекає на сертифікат з результатом протягом п’ятнадцяти днів. Якщо балів набралось недостатньо – перескласти можна лише через 4 місяці. Цього часу, на думку законотворців, має вистачити, аби підтягнути рівень української мови.