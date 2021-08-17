Школи Дніпра готуються до навчального року. Чи усі встигнуть?

Новий навчальний рік за два тижні. До нього активно готуються і освітяни, і транспортники. В школах Дніпра киплять останні приготування, а водії електротранспорту проходять інструктаж. Адже усі тролейбусні та трамвайні маршрути міста проходять неподалік шкіл. А це означає, що з першого вересня водії мають бути особливо уважними.

Це – їдальня 97 школи. Ремонтні роботи тут на фінішній прямій. Закінчити усе планують до початку навчального року. Сучасний дизайн, нові меблі та сантехніка – у школі впевнені: дітям тут буде дуже комфортно. Разом з їдальнею також відремонтували і 23 санвузли, навіть ті, які не працювали із 80-х. Тепер, каже керівництво школи, головне, усе це зберегти.

Так, само, як і 97-а школа ремонт їдалень та санвузлів зроблять ще у 26 навчальних закладах. Там усе мають завершити до 1 вересня. Список – щасливчиків на ремонт формували батьківська та педагогічна ради разом з департаментом гумполітики. Цьогоріч до нього потрапило 78 об’єктів.

До нового навчального року готуються не лише освітяни, а й транспортники. У третьому Депо зібрали усіх водіїв електротранспорту аби вкотре проговорити правила безпечного перевезення та поведінки на дорозі.

Аби матеріал краще засвоювався, тут використовують наочні приклади – відео з маршрутів, що проходять повз школи. Інструктори детально розбирають з водіями кожен крок.

І такі інструктажі, кажуть у ДЕПО дуже важливі. Адже з 14 трамвайних та 21 тролейбусного маршрутів Дніпра усі так чи інакше проходять поруч зі школами міста.