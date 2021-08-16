Гуркіт, наче рвонула бомба, вибите з вікон скло і вщент згоріле майно! У центрі Дніпра прогримів вибух у квартирі! Загинули двоє мешканців. Інцидент стався на вулиці Шмідта. На місці працювали надзвичайники, поліція та газова служба. Попередня версія — витік блакитного палива. Також відомо, що покійні мешканці неодноразово скаржились на запах газу в оселі.

Інцидент стався у квартирі на першому поверсі цього будинку по вулиці Шмідта, 37. Загинули чоловік та жінка, *які мешкали в оселі. Відомо, що спочатку вибухнув газ, після — розпочалась пожежа. Вогонь гасили сім надзвичайників за допомогою двох одиниць спецтехніки.

Попередня причина — витік блакитного палива, який і спричинив вибух. Сусіди розповіли, загиблі неодноразово скаржились на запах газу у квартирі та навіть попереджали про це обслуговуючу компанію. І кілька днів назад до будинку навіть приїжджали газовики.

Також сусіди твердять — загиблі 60-річна Світлана та 41- річний Ігор придбали помешкання кілька років тому. Були спокійною парою та особливо нічим не вирізнялись. Щодо трагедії в поліції відкрили два кримінальні провадження. Кваліфікують як нещасний випадок та службова недбалість.

Триває досудове слідство, також проводиться судово-медична експертиза.