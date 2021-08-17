Триває ремонт найдовшої вулиці Павлограда — Дніпровської

Цілодобово йде ремонт найдовшої вулиці Павлограда – Дніпровської. Тепер вона складова “Дороги Єдності” М-30 Стрий-Ізварине. Також цією транспортною артерією пролягає європейська магістраль Е-50.

На вулиці Дніпровській у Павлограді майже повністю зняли старе покриття. Нині кладуть вирівнюючий шар асфальту. Як проходять роботи перевірив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

Половина вулиці Дніпровської вже із стартовим шаром асфальтобетону. Поклали 6 км нового покриття.

На стадії завершення фрезерування старого «дорожнього одягу». Його залишилося зняти на розв’язках та з’їздах. Ремонтні бригади замінюють і бордюри.

На всій протяжності працюють понад 80 дорожників та 60 одиниць техніки. Роботи ведуть – у нічну й денну зміни. Ремонт вулиці виконують за програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

На мосту через річку Вовча тривають підготовчі роботи до нанесення гідроізоляції. А ще там замінять деформаційні шви, встановлять нове бар’єрне огородження. Покладуть асфальт, приведуть до ладу тротуари.

Оновлення – комплексне. На усій протяжності встановлять сучасні зупинки. Облаштують комфортну пішохідну зону. А ще покладуть тактильну плитку для містян з інвалідністю.