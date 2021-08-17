У Кам’янському пройшов “Велодень”

17.08.2021
У Кам’янському пройшов “Велодень”

Цими вихідними у Кам’янському пройшов “Велодень-2021”. Свято спорту провели вперше від початку карантину. Маршрут у понад двадцять кілометрів здолали тисячі велосипедистів. Участь у заході взяв і міський голова Андрій Білоусов.

Нікіта Олейник випередив усіх учасників Велодня у Кам’янському. В пробігу чоловік бере участь уже вчетверте. Однак стати першим пощастило саме цього разу.

Володимир Миколайович у велопробігу змагається із року і рік. Чоловік їздить на напівспортивному ще радянському велосипеді. Його придбав у вісімдесятому році. Цей двоколісний, як для змагань, так і для повсякденного життя, каже чоловік.

Приборкав дистанцію у двадцять один кілометр і пан Юрій. Він – найстарший учасник Велодня. Каже: така відстань для нього – не проблема.

Велодень-2021 провели вперше від початку карантину. На святі зібрались не тільки мешканці Кам’янського, а і гості з найближчих населених пунктів. Взяв участь у заході і міський голова Андрій Білоусов.

Велосипедисти однією великою колоною проїхали з проспекту Шевченка через міст над Дніпром у бік лівого берега, і повернулися назад на площу Калнишевського.

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