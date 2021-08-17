1400 кілометрів заради єдності. Бігуни зі Львова вже у Дніпрі

Забіг заради єдності! Ярослав Козак зі Львова та Костянтин Билим з Краматорська разом долають маршрут довжиною майже 1400 кілометрів через усю країну! Чоловіки організували пробіг “Схід та захід разом” на честь тридцятої річниці Незалежності України. На Дніпропетровщині регіональним партнером надмарафону стала промислова компанія “Інтерпайп”.

Через всю Україну Ярослав Козак та Костянтин Билим – біжать вже два тижні. У Дніпрі до спортсменів приєдналися представники промислової компанії Інтерпайп.

Свій пробіг чоловіки назвали «Схід і Захід разом» – на честь 30-річчя Незалежності України. За плечима в Ярослава та Костянтина вже 7 областей. На черзі – наша, Донецька та Луганська. У Дніпрі бігунів вийшли підтримати зо два десятки спортсменів.

Регіональним партнером надмарафону стала українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП. Вони разом з обласною владою організували перебування спортсменів на Дніпропетровщині. Із чоловіками понад 250 км здолає Олена Кучер – ультрамарафонка від бігової спільноти ІНТЕРПАЙП. Вона вже декілька років залучає своїх колег в ІНТЕРПАЙП до бігу.

Ярослав та Костянтин вірять – пробіг допоможе продемонструвати, що України – єдина.

На прапорі залишили свій підпис й дніпровські спортсмени. Пробіг єдності стартував 30 липня у Львові. Фінішувати чоловіки планують 24 серпня у Сєвєродонецьку. Цьому місту вони подарують прапор єдності.