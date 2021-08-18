ДТП на Полтавському шосе. Причини та стан потерпілих

Ввечері вівторка на Полтавському шосе сталась масштабна ДТП. Зіткнулись одразу чотири вантажівки. Одна з них перевозила паливо, друга загорілась. Дивом не трапилось катастрофи. В результаті, один водій загинув, інших доправили до лікарень Дніпра.

ДТП з чотирьма вантажівками одразу сталась у вівторок близько двадцятої тридцять на Полтавському шосе, поблизу Березанівки. Під час зіткнення одна з вантажівок загорілась. На місце одразу прибули рятувальники та медики.

За попередньою інформацією 66-річний водій однієї з фур виїхав за зустрічну смугу, де зіткнувся з іншою автівкою. У наслідок цього зіштовхнулись ще дві вантажівки. Один чоловік загинув. Чотирьох доправили до лікарень. Найтяжчий знаходиться в нейрохірургічному відділені Мечникова.

Поліція Дніпропетровщини встановлює обставини ДТП.

Серед вантажівок, що потрапили у аварію, був бензовоз. На щастя, він не загорівся. Певний час рух на Полтавському шосе був ускладнений в обидві сторони.